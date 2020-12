Mirabelli: “L’Inter ha tutto per vincere lo Scudetto. Mercato? Difficile migliorare una rosa così”

L’Inter ha chiuso il 2020 al secondo posto, ad un punto dal Milan. In vista del 2021 i nerazzurri vogliono iniziare al meglio l’anno e molto passerà anche dal mercato che è alle porte. In uscita c’è da risolvere la situazione legata ad Eriksen, che ha le valige in mano ormai da settimane. Di questo ed altro ha parlato Massimiliano Mirabelli, raggiinto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le parole dell’ex osservatore nerazzurro: “L’Inter ha un organico forte ed ha tutto per vincere lo Scudetto. L’unico nemico che è lei stessa. Nell’ambiente secondo me manca la serenità e spetta a Conte, insieme alla società, ritrovarlo. Sul mercato è sempre difficile intervenire: la squadra è forte e migliorarla non è semplice, rischi di rompere qualche equilibrio. Eriksen? Capita che top player non si ambientano e in quel caso è meglio trovare la soluzione giusta per tutti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<