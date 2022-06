Mundo Deportivo: “Lautaro all’Atletico era fatta”, spunta la foto con il contratto

Nel dicembre del 2017, l'Atletico Madrid aveva chiuso per l'acquisto di Lautaro Martinez. É questo l'incredibile retroscena che ha riportato Mundo Deportivo. Come testimoniato da diverse foto, Lautaro firmò un contratto con i colchoneros che prevedeva un accordo di sei stagioni con l'Atletico Madrid pronto a pagare 12 milioni di euro per il trasferimento.