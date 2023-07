CdS – Il Toro rimane: Lautaro dice no all’offerta araba da 240 milioni

Negli ultimi giorni si era parlato dell’offerta arrivata a Lautaro Martinez, a cui erano stati offerti 60 milioni di euro all’anno per quattro anni. Un totale di 240 milioni, cifra assurda a cui il Toro ha detto no. Come si legge sul Corriere dello Sport, l’argentino si sente parte del progetto Inter. La fascia da capitano che indosserà quest’anno ne è una prova. Al sesto anno ormai in nerazzurro, Lautaro ha le idee chiare di cosa vuole dal suo futuro.

La volontà del giocatore è chiara, ed è la stessa della società. In un’estate che ha visto partire già Onana, Skriniar e Brozovic, non c’è nessuna intenzione di perdere anche Lautaro. L’ex Racing è infatti tra gli incedibili, oltre che tra i leader del nuovo gruppo che si sta formando. Il classe 1997 guida anche il suo reparto, in attesa che venga completato dopo la partenza di Dzeko e la chiusura con Lukaku.

L’opinione di Passione Inter

Nel calcio c’è ancora spazio per i sentimenti. In un’estate che ha abituato i tifosi ad una nuova realtà, quella araba, c’è anche chi dice no alle offerte monstre. La cifra offerta al Toro è da capogiro, ma la voglia di giocare a calcio, di essere capitano e di poter lottare per un certo tipo di obiettivi hanno vinto. Magari c’è anche una parte sentimentale, Lautaro Martinez è al sesto anno all’Inter, il club che lo ha portato in Europa. Va poi detto che viene da una finale di Champions e un Mondiale vinto, una carriera che continua a regalare soddisfazioni. Dunque perché smettere ora?