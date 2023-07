Inter-Pergolettese, la cronaca: finisce 10-0 con poker di Lautaro

Seconda amichevole ad Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria sul Lugano per 3-0, raddoppia contro la Pergolettese, formazione di Serie C. La partita finisce 10-0, con il poker di Lautaro Martinez. Esordio in maglia nerazzurra per Cuadrado, Frattesi e Thuram.

La cronaca di Inter-Pergolettese

19′ – Dopo venti minuti di senza grandi emozioni, l’Inter passa in vantaggio con Correa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Tucu colpisce di testa il pallone e lo insacca nella porta avversaria. 1-0.

22′ – Poco dopo arriva il raddoppio, ancora da calcio d’angolo e ancora con un colpo di testa. L’autore della rete questa volta è Bastoni, che sovrasta il suo marcatore e firma il 2-0.

31′ – Tris nerazzurro: Calhanoglu con la specialità della casa, il tiro dalla distanza, sigla il 3-0: conclusione rasoterra che si infila nell’angolino e beffa Soncin.

37′ – Sostituzione: fuori Sensi, dentro Fabbian. Un cambio che inizialmente mette in all’erta i tifosi nerazzurri, ma poco dopo arriva la rassicurazione: l’uscita dal campo anticipata era prevista, visto che il centrocampista è stato uno di quelli con il minutaggio maggiore nella sfida con il Lugano.

47′ – Nel recupero del primo tempo, c’è spazio anche per il poker interista: Gosens dalla sinistra mette un cross con il contagiri sulla testa di Dumfries, che svetta sopra il difensore avversario e realizza il 4-0.

All’intervallo cambia tutta la formazione nerazzurra, ora schierata così: Radu, Darmian, Acerbi, Stabile, Cuadrado, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Esposito.

64′ – Lautaro segna il 5-0: dormita della difesa della Pergolettese, che lascia il Toro libera di piazzare il pallone sotto la traversa da due passi.

75′ – Angolo di Dimarco, Esposito incorna di testa e mette alle spalle dell’estremo difensore avversario: 6-0.

76′ – Fallo in area su Dimarco e Lautaro Martinez segna ancora sul calcio di rigore per il 7-0.

85′ – C’è gloria anche per Mkhitaryan che sigla l’8-0. L’armeno che incoccia con un bel piatto destro di prima intenzione una palla vagante al limite dell’area.

86′ – Tripletta per Lautaro Martinez, che raccoglie un bel cross rasoterra di Dimarco e fa 9-0.

92′ – Lautaro segna ancora, di nuovo su calcio di rigore e fissa il risultato sul 10-0.

Finisce 10-0 il secondo test amichevole dell’Inter contro la Pergolettese.

Le formazioni ufficiali

INTER: 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 97 Radu, 10 Lautaro, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Cuadrado (Come riportato da calciomercato.it, il numero è provvisorio), 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. All: Inzaghi.

PERGOLETTESE: 1 Soncin; 2 Tonoli, 6 Arini, 5 Capoferri; 7 Bariti, 10 Mazzarani, 4 Andreoli, 8 Aucelli, 3 Bozzuto; 9 Caccavo, 11 Guiu Vilanova.

A disposizione: 12 Cattaneo, 22 Doldi, 13 Lambrughi, 14 Bignami, 15 Schiavini, 16 Sangiovanni, 17 Schirru, 18 Figoli, 19 Tacchinardi, 20 Sartori, 21 Caia, 23 Raimondi, 24 Vitalucci, 25 Di Piedi. All: Abbate.