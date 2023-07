Molto probabilmente Roberto Pereyra non sarà il sesto centrocampista dell’Inter. Come noto, la dirigenza nerazzurra sta lavorando da tempo per completare il pacchetto in mediana a disposizione di Simone Inzaghi. Ma, stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio, non sarà l’argentino il tassello mancante del puzzle.

Il 32enne, svincolatosi dall’Udinese, sarebbe vicino ad approdare al Torino, che avrebbe già ottenuto l’ok del calciatore al trasferimento. Va detto che nelle ultime settimane l’Inter sembrava aver mollato questa pista.