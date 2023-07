Quello di oggi non è stato un assaggio isolato al mondo nerazzurro. Cuadrado ha fatto il suo debutto con l’Inter nell’amichevole odierna con la Pergolettese, ma potrà aumentare il proprio “carico interista” anche nella tournée in Giappone: come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è riuscita in tempo record a preparare la documentazione necessaria per farlo volare in Asia con il resto della squadra.

Il colombiano potrà quindi scendere regolarmente in campo nelle amichevoli in programma con Al Nassr e Psg. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che avrà a immediatamente disposizione – a differenza del portiere titolare e del sostituto di Lukaku – il suo nuovo esterno.

Mentre per quanto riguarda il numero di maglia, Cuadrado oggi si è presentato con la 17, anche se – come riporta calciomercato.it – si tratta di una scelta provvisoria.