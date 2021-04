Mercato – Lautaro, rottura con gli agenti: tratterà il rinnovo con l’Inter da solo. Le cifre del possibile accordo

Altolà, all’Inter non ci sarà un nuovo Mauro Icardi: questo è bene specificarlo, perché la notizia di Lautaro Martinez pronto a farsi assistere da Agustina Gandolfo nelle vesti di procuratrice è già stata ampiamente smentita, prima da lei e poi anche dai fatti. La notizia, piuttosto, è che il Toro, la trattativa per il rinnovo del contratto con l’Inter, la condurrà da autodidatta, in solitaria: questo, almeno, afferma il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, dove si parla di una rottura pressoché definitiva tra il calciatore e i suoi storici agenti, Rolando Zarate e Beto Yaqué.

Insomma: sì alla rottura con gli agenti ma no ad Agustina che si improvvisa agente e comincia a battere cassa al club come il predecessore connazionale di Lautaro aveva abituato. Nel frattempo, comunque, cominciano a delinearsi i dettagli per il rinnovo del contratto: dovrebbe trattarsi di un accordo sino al 2024, a 5 milioni di euro a stagione. Novità importanti anche per la clausola rescissoria da 111 milioni: a quanto risulta, infatti, col nuovo accordo dovrebbe essere tolta.

