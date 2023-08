Lazaro al Torino, tutto fatto: ecco la cifra per l’Inter

Valentin Lazaro è uno dei giocatori in esubero nella rosa dell’Inter, ma i nerazzurri sembrano aver trovato una sistemazione all’esterno austriaco. Mancano solo i dettagli per il suo trasferimento a titolo definitivo al Torino.

Si tratta di un ritorno dopo la discreta stagione dello scorso campionato, nella quale Juric aveva dimostrato grande stima per il giocatore. Come ricordato da Tuttosport, i granata non avevano esercitato il diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ora il ritorno a Torino di Lazaro è definito: all’Inter andranno 4 milioni di euro.

Martedì dovrebbero esserci le visite mediche di rito e poi l’esterno metterà la firma sul suo nuovo contratto da 4 anni, chiudendo definitivamente una mai fortunata esperienza in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Con gli arrivi di Cuadrado e Carlos Augusto, al netto dell’addio di Gosens, non c’era proprio spazio nella rosa dell’Inter per Lazaro, nonostante nel precampionato sia stato utilizzato da Inzaghi in alcune circostanze. Tirando le somme, l’esperienza all’Inter dell’esterno austriaco è stata abbastanza deludente, senza mai riuscirsi a ritagliare un posto.