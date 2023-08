Inter-Monza, quanti ex a San Siro contro i nerazzurri

Inter-Monza sarà una gara molto particolare. E non solo perché sarà l’esordio in Serie A per entrambe le formazioni. A San Siro, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi si troveranno di fronte diversi ex nerazzurri, ai saluti quest’estate.

Nella squadra di Palladino, infatti, scenderanno in campo Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, rispettivamente 9 anni e mezzo e 6 anni e mezzo a San Siro. Non solo, in panchina ci saranno anche i due fratelli Carboni, Franco e Valentin, entrambi in prestito. Queste le principali novità, senza dimenticare anche gli ex di lunga data come Di Gregorio, Bettella, Caldirola e Caprari.

Anche dal lato nerazzurro, poi, ci sono alcuni giocatori che hanno militato con la maglia dei brianzoli. Oltre a Carlos Augusto, passato da pochissimo all’Inter proprio dal Monza, c’è anche Stefano Sensi, in prestito lo scorso anno, e Davide Frattesi, che ha vestito il biancorosso in Serie B.