Mancano poche ore al debutto della nuova Inter di Simone Inzaghi, in campo stasera contro il Monza nella prima giornata di Serie A. A San Siro, il tecnico nerazzurro potrà contare sui due nuovi arrivati, l’attaccante Arnautovic e l’esterno Carlos Augusto, ex di turno, che saranno a disposizione. Probabile invece l’esclusione di Acerbi che non ha ancora smaltito del tutto il problema al polpaccio.

Per il resto non dovrebbero esserci grandi dubbi sulla formazione titolare, con il solo ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi a tenere banco, sebbene l’armeno sembri abbastanza favorito. In attacco, invece, spazio alla coppia Thuram-Lautaro.

Ecco le ultime sulle probabili formazioni dell’incontro: