Lazio costretta a cedere: 20 milioni dall’Inter per un big

Iniziano a sentirsi i primi possibili scossoni di mercato in vista della prossime sessioni in casa Inter. Come abbiamo ripetuto più volte, nel corso dei prossimi mesi inevitabilmente il club nerazzurro andrà incontro ad una mini rivoluzione che riguarda il reparto arretrato, dovuta principalmente ai contratti in scadenza di ben tre difensori: Acerbi, de Vrij e Darmian.

Già nel mese di gennaio, con l’addio più che probabili di Tomas Palacios, il club potrebbe decidere di anticipare l’investimento in difesa. Tra i nomi più gettonati in questo momento negli uffici di Viale della Liberazione c’è quello dello spagnolo Mario Gila. Il classe 2000 da tempo è nei radar nerazzurri e potrebbe essere ceduto dalla Lazio per motivi economici.

Il club biancoceleste ha bisogno di incassare entro il prossimo gennaio ben 30 milioni di euro di plusvalenze e, come spiegato dal Corriere della Sera, starebbe pensando di sacrificare l’ex Real Madrid. Nonostante Maurizio Sarri non abbia alcuna intenzione di lasciarlo andare, su Gila sarebbe già stata fissata una valutazione da 20 milioni di euro.

Ad agevolare il suo addio è un rinnovo del contratto che si è complicato negli ultimi mesi e che non lascia sereno il presidente Lotito in virtù della scadenza nel giugno 2027. L’Inter da tempo ha chiesto informazioni e si è mossa sul ragazzo, anche se non va sottovalutata la concorrenza del Milan con a capo Igli Tare, l’uomo che lo ha scoperto e portato da Madrid a Roma.