Lo United offre Lingard anche all’Inter: è arrivata la risposta di Marotta e Conte

Tra i nomi in uscita dal Manchester United sul mercato c’è indubbiamente anche quello di Jesse Lingard. Il classe 1992, finora, ha messo insieme solo 3 presenze in stagione, peraltro tutte tra FA Cup e Carabao Cup. In Premier League e Champions League, infatti, il dato è ancora fermo allo zero. Difficile quindi pensare che l’inglese possa continuare tra le fila dei Red Devils, che infatti stanno tentando di cederlo già nella sessione di mercato di gennaio. Tra i tanti club a cui pare essere stato offerto, riporta Calciomercato.com, ci sarebbero anche Inter e Milan.

Per quel che concerne la Milano nerazzurra, la risposta di Beppe Marotta ed Antonio Conte è stata chiara: Lingard non scalda i cuori in casa Inter, oltre ad essere comunque un profilo non economico e quindi impossibile da ingaggiare in questa fase di enorme crisi economica portata dalla pandemia.

