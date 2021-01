L’Inter si coccola Agoumé, ma un club di Serie A mette gli occhi su di lui: i dettagli

Dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata, Lucien Agoumé sta finalmente trovando una certa continuità con la maglia dello Spezia. La vittoria di ieri sera contro la Sampdoria coincide con la terza presenza consecutiva da titolare per il giovane francese, che sembra finalmente aver conquistato la fiducia di Italiano. L’Inter non sperava altro: la scelta di averlo mandato in prestito a fare esperienza è finalizzata a farlo crescere, poiché la società nutre grande fiducia nei suoi confronti. Tant’è che, nonostante l’interesse di diversi club sul mercato, il suo futuro a Milano non sembra essere in discussione.

L’edizione odierna de La Nazione, ad ogni modo, racconta di una Fiorentina che avrebbe messo gli occhi su Agoumé, colpita dall’impatto avuto da quando ha preso per mano il centrocampo dello Spezia. Come lui, peraltro, sono sotto osservazione anche altri tre profili: Lassina Traoré (classe 2001, Ajax), Konrad de la Fuente (classe 2001, Barcellona) e Tomás Tavares (classe 2001, Benfica).

