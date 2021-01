INTERISTI ON THE ROAD – Dimarco e Mulattieri continuano a sorprendere! Candreva ancora in gol, bene anche Agoumé

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità, giocatori ai quali si aggiunge anche Radja Nainggolan, passato al Cagliari nella finestra invernale. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – Dopo la brillante prestazione messa in campo contro l’Inter nel giorno dell’Epifania, l’esterno blucerchiato cerca contro lo Spezia un’altra conferma – se mai ce ne fosse bisogno – e la trova andando ancora una volta in gol, trovando così il momentaneo pareggio dell’1-1 con una bella conclusione. Assieme a Damsgaard è sicuramente il migliore in campo tra gli uomini di Claudio Ranieri.

NAINGGOLAN – Il belga parte ancora una volta titolare nella sua nuova esperienza a Cagliari, nonostante il suo apporto però la squadra non riesce ancora una volta a rodare ed a trovare la vittoria. Esce all’ottantesimo della partita contro la Fiorentina – persa 1-0 dal club sardo – per fare posto ad Ounas.

DIMARCO – Altra ennesima prestazione entusiasmante dell’esterno di scuola interista. Oltre ad un’ottima partita giocata, trova anche la via del gol personale. Una gioia che era arrivata anche nel corso della scorsa giornata di campionato. A Verona il talento italiano sta sbocciando: impossibile non riservargli un posto in copertina nella super stagione della formazione di Juric fino ad ora.

AGOUME’ – Il talento francese sta cominciando a trovare continuità a livello di presenze: anche contro la Sampdoria parte titolare nel cuore del centrocampo del suo Spezia. La sua prestazione è sicuramente positiva, risultando addirittura uno dei migliori della propria squadra. Il giovane Lucien sta crescendo in terra ligure.

JOAO MARIO – Il suo Sporting CP vince ancora, questa volta contro il Nacional, confermandosi al primo posto in classifica del campionato portoghese. I punti di vantaggio sulle inseguitrici di sempre, Porto e Benfica, sono quattro. La sua presenza in campo è sempre importante perché funge da punto di riferimento per i propri compagni. In patria si sta riprendendo, e questo – a livello sportivo e umano – potra far sorridere i tifosi interisti.

Nella notte di ieri è arrivata l’eliminazione del suo Sporting dalla Taça de Portugal per mano del Maritimo: Joao Mario è stato sostituito al minuti 76, quando il risultato era fermo sull’1-0 per gli avversari (la partita è poi finito col punteggio di 2-0 per il Maritimo). La strada dei Leoni si ferma agli ottavi di finale.

MULATTIERI -Sorprendente, a dir poco, la sua stagione. Arrivato al Volendam – squadra che milita in seconda divisione olandese – senza pretese assurde, il giovane talento italiano si sta imponendo partita dopo partita come un autentico protagonista del campionato. Contro il Cambuur primo in classifica il suo Volendam vince. Ovviamente, il gol decisivo, lo segna ancora una volta lui.

GLI ALTRI – Salcedo non impiegato in Hellas-Crotone; Esposito riposa con la SPAL fino al 14 gennaio; Dalbert non impiegato in Rennes-Lione; Lazaro non impiegato in Borussia M’gladbach-Bayern Monaco; Gravillon impegnato per 90 minuti in Bordeaux-Lorient, Di Gregorio e Pirola riposano con il Monza fino al 16 gennaio; Colidio impegnato per 46 minuti e Vagiannidis non impiegato in St. Truiden-Club Brugges; Brazao non impiegato in Malaga-Real Oviedo; Emmers impegnato per 79 minuti in Almere City-FC Eindhoven; Rivas riposa con la Reggina fino al 16 gennaio; Schirò impegnato per 90 minuti in Carrarese-Juventus U23; Vergani non impiegato in Genoa-Bologna.

