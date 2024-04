Dopo aver illustrato una panoramica completa sui piani dell’Inter in difesa sul prossimo calciomercato, dall’Olanda spunta un nuovissimo profilo per i nerazzurri. In attesa di scoprire quali saranno le intenzioni del club con Francesco Acerbi, non mancano i nomi seguiti dai dirigenti come possibili alternative.

Tra questi, sembra proprio che l’Inter abbia intenzione di contendere al Napoli un centrale scovato nel campionato olandese. Come riportato da ESPN, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi addosso ad Olivier Boscagli, difensore classe 1997 di proprietà del PSV Eindhoven.

Come Mario Hermoso, principale obiettivo per la difesa di Simone Inzaghi in vista dell’addio a costo zero dall’Atletico Madrid in estate, il francese è un centrale di piede mancino. A differenza dello spagnolo, però, andrà in scadenza di contratto solamente nell’estate 2025 e la valutazione del suo cartellino ammonta a 30 milioni di euro.