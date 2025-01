L’Inter BLINDA il futuro della difesa: c’è la decisione

Il mercato di gennaio è appena cominciato, ma in casa Inter si guarda già al futuro. Come ribadito più volte da Beppe Marotta, la sessione invernale non dovrebbe vedere i nerazzurri molto attivi, con la dirigenza interessata a programmare le operazioni per l’estate. Tra queste ci sono anche le conferme di alcuni giocatori in scadenza di contratto.

L’Inter sembra essersi già mossa in questo senso per Stefan De Vrij. Lo riporta Nicolò Schira, che sottolinea come i nerazzurri avrebbero preso la decisione di usare l’opzione di rinnovo presente nel contratto dell’olandese.

L’attuale contratto di De Vrij scade a giugno, ma con questo prolungamento la scadenza dovrebbe essere spostata in avanti di un anno, con la nuova data fissata nel 2026.