Supercoppa, la probabile formazione dell’Inter in finale: dubbio Thuram

In una serata come quella di ieri in cui l’Inter ha ottenuto il pass per la finale di Supercoppa Italiana segnando due gol con una inaspettata doppietta di Denzel Dumfries e tenendo la porta inviolata, sembrano essersi soltanto delle belle notizie. Purtroppo per Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri però non è così perché c’è da fare i conti con un problema fisico.

Nel corso della semifinale contro l’Atalanta si è infatti fermato per infortunio Marcus Thuram. Il centravanti francese ha risentito un leggero affaticamento all’adduttore sinistro e nell’intervallo è uscito dal campo.

In attesa di scoprire (questa sera si gioca l’altra semifinale tra Juventus e Milan) chi affronterà l’Inter lunedì 6 gennaio alle ore, per Inzaghi resiste il dubbio sulle condizioni del numero 9 che verrà valutato di giorno in giorno per capire se sarà della partita. Ad oggi parte quindi favorito Mehdi Taremi che ieri nella ripresa ha preso proprio il posto di Thuram. Di seguito quindi la probabile formazione per la finale.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.