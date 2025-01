Supercoppa Italiana, UFFICIALE: in finale sarà Inter-Milan

Con una vittoria in rimonta, il Milan ha superato questa sera per 2-1 la Juventus. Esordio vincente per Sergio Conceicao che si aggiudica la seconda semifinale di Supercoppa Italiana e che scontrerà la sua ex Inter nella finalissima di lunedì sera a Riyad.

I nerazzurri, che ieri hanno vinto meritatamente per 2-0 contro l’Atalanta nella prima semifinale, avranno dunque la possibilità di prendersi una rivincita dopo la sconfitta nel primo derby stagionale dello scorso settembre. Un derby della Madonnina in Arabia Saudita che decreterà il primo trofeo di questa annata sportiva.