Dumfries si è preso l’Inter: quanto vale davvero il suo cartellino

Fresco di rinnovo che lo ha legato all’Inter fino al giugno 2028, Denzel Dumfries sta mostrando nelle ultime settimane una delle sue migliori versioni con la maglia nerazzurro. L’esterno olandese, che ha voluto fortemente trovare un nuovo accordo con il club per evitare di poter andari via a costo zero a fine stagione, sta mostrando un attaccamento che in pochi si sarebbero attesi.

Un calciatore spesso sottovalutato, probabilmente anche a causa del confronto che viene fatto spesso dai tifosi nerazzurri con Achraf Hakimi, suo predecessore sulla corsia di destra. Sia chiaro, l’esterno marocchino rimane superiore per tanti aspetti a Dumfries, nonostante la distanza si sia comunque ridotta come dimostrano anche i numeri stagionali dei due laterali (5 gol e 2 assist dell’interista contro i 3 gol e 7 assist dell’ex nerazzurro).

Dopo un avvio timido in questa stagione, con tante panchine collezionate dal primo minuto, Dumfries negli ultimi due mesi ha mostrato una grande crescita fisica che gli ha consentito di riprendersi la maglia da titolare a discapito di Darmian. Un calciatore che sino alla scorsa estate sarebbe potuto partire dietro un’offerta da 20-25 milioni di euro, ma che di questo passo rischia di far esplodere la sua valutazione.

La doppietta in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, arrivata insieme ad una prestazione totale, ha riacceso i riflettori su un ragazzo dal grande potenziale che in Italia per caratteristiche fisiche può sempre fare la differenza. Con l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, è stato attribuito un valore pari a 20 milioni di euro al suo cartellino. La costanza di prestazioni raggiunta nell’ultimo periodo, però, può far lievitare questa valutazione da qui a fine stagione.

Per l’Inter non è mai stato considerato un incedibile, specialmente a fronte dei numerosi sondaggi che l’olandese ha spesso ricevuto negli ultimi anni dalla Premier League. Se fino a pochi mesi fa sarebbe bastata una proposta da 20 milioni per far sedere il club nerazzurro intorno ad un tavolo di trattative, il recente rinnovo e le ultime prestazioni del ragazzo possono far schizzare in alto il suo valore.

Ad oggi l’impressione è che Dumfries abbia cambiato finalmente status, diventando tra quei calciatori a cui Inzaghi difficilmente vorrebbe rinunciare. Guardando anche il panorama degli esterni destri in giro per l’Europa, non si può non riconoscere come l’olandese si sia avvicinato tantissimo ai migliori nel suo ruolo. Per cui, in attesa di assistere a quella che sarà la sua seconda parte di stagione, si può già ipotizzare un valore di mercato finalmente rientrato sopra i 30 milioni di euro.