Thuram a rischio: la scelta dell’Inter sul suo infortunio

L’infortunio di Marcus Thuram è stata l’unica nota stonata della semifinale di Supercoppa dell’Inter. Il francese è uscito all’intervallo della sfida contro l’Atalanta a causa di un indurimento dell’adduttore sinistro. Una situazione che tiene in apprensione i nerazzurri in vista della finale di lunedì contro il Milan.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le probabilità di vederlo in campo sarebbero al momento molto basse, ma una decisione definitiva verrà presa solo nella giornata di oggi. Se necessario, Thuram si sottoporrà a degli esami strumentali in grado di chiarire meglio quali sono le sue condizioni.

In ogni caso, se non dovessero esserci evoluzioni in senso positivo nella giornata di oggi, la volontà dell’Inter e di Inzaghi sembra essere quella di non volerlo rischiare per il derby, al fine di evitare ricadute più gravi. Nelle prossime settimane, d’altronde, la squadra è attesa da un calendario molto intenso, tra Serie A e Champions League.