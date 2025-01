Pressing Roma per Frattesi: l’Inter fa MURO e fissa la cifra

Il calciomercato è iniziato e, nonostante la volontà dell’Inter di non toccare la rosa a disposizione di Inzaghi, da alcuni giorni si inseguono con insistenza le voci in merito al possibile interesse della Roma per Davide Frattesi. Una possibile trattativa alimentata anche dal presunto desiderio del giocatore di avere maggiore minutaggio.

Lo riporta anche il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, sottolineando come il giocatore, però, non vorrebbe arrivare allo scontro con l’Inter, riconoscente della fiducia del club nei suoi confronti. Al tempo stesso, sono i nerazzurri stessi a fare muro per Frattesi, visto l’investimento importante, da 30 milioni di euro fatto per lui.

Sempre secondo il quotidiano romano, i nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative solo in caso di una possibile plusvalenza molto importante. Per questo motivo, si parla di una richiesta di almeno 40-50 milioni di euro, con l’Inter che non sarebbe sicura di essere interessata a Pellegrini come possibile contropartita tecnica.