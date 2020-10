L’Inter continua a seguire Kabak: lo Schalke però spara altissimo nella valutazione

Dopo averlo accostato al club nelle scorse settimane come possibile sostituto di Milan Skriniar, dalla Francia sostengono che l’Inter continui a seguire Ozan Kabak sul mercato come possibile ‘difensore aggiuntivo’. Il centrale turco, infatti, sarebbe monitorato per rimpolpare un reparto non incompleto, ma nel quale potrebbe fare comunque comodo avere un calciatore in più. In particolare in una stagione come questa, nella quale ai problemi fisici più ‘comune’ si è aggiunto anche il Covid (e l’Inter lo sa bene…).

Stando a quanto riporta il portare transalpino maxifoot, però, lo Schalke 04 starebbe sparando alto sulla valutazione. Volendo cercare di monetizzare il più possibile, la cifra richiesta per Kabak sarebbe vicina ai 30 milioni di euro.

