L’Inter ha in mano DUE eredi di Mkhitaryan: c’è l’ok di Oaktree

In attesa di chiudere i movimenti legati a questa finestra di calciomercato, l’Inter programma già il futuro. In questo senso, il club nerazzurro ha già iniziato a pensare a dei possibili eredi di Henrikh Mkhitaryan che rientrano perfettamente nei parametri fissati da Oaktree, nonostante il centrocampista armeno sia legato alla società sino al giugno 2026.

Quest’anno, per far rifiatare l’ex Roma, è arrivato un altro centrocampista di grande qualità ed esperienza come Piotr Zielinski. Per il futuro, come riportato questa mattina da Tuttosport, sono due i principali obiettivi già individuati dall’Inter come soluzioni di grande talento senza dover investire grandi cifre.

Il primo è Luka Sucic, mezzala molto promettente del Salisburgo in scadenza tra un anno. Il centrocampista è già stato sondato dai nerazzurri che vorrebbero strapparlo gratis la prossima estate. Del classe 2002, già nel giro della Nazionale Croata, impressiona soprattutto la padronanza del mancino.

Il secondo obiettivo, invece, riguarda un cavallo di ritorno: Giovanni Fabbian. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e passato la scorsa estate al Bologna, è legato ai nerazzurri da una recompra da 12 milioni di euro. Il primo anno in Emilia è andato anche oltre le aspettative con un rendimento da talento vero. Chissà che l’Inter non decida di versare la quota stabilita entro il prossimo anno per riportare a Milano un assoluto gioiello del centrocampo.