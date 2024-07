Nuovo Bisseck, Ausilio ha il piano: “Chiusura a metà agosto”

Sono settimane di valutazioni in casa Inter per quanto riguarda il profilo del difensore centrale sul quale investire per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan. I nerazzurri sono a caccia di un giocatore giovane e di prospettiva, in linea con la volontà di Oaktree.

Piero Ausilio avrebbe già pronto il piano per il colpo giusto. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo nerazzurro sarebbe pronto a chiudere nella seconda metà di agosto per Mauro Perkovic.

Il croato, mancino classe 2003 della Dinamo Zagabria, avrebbe una valutazione di 7 milioni di euro e rappresenterebbe il nuovo colpo alla Bisseck dell’Inter. I nerazzurri lo seguono e l’idea c’è, ma prima servirà un confronto anche con Simone Inzaghi.