L’Inter lo vuole a tutti i costi: “Si tratta per la formula giusta”

Il presente dell’Inter è focalizzato sull’acquisto di un difensore centrale da affiancare a Bastoni, mal a dirigenza nerazzurra guarda anche al futuro del reparto arretrato. I dirigenti nerazzurri, infatti, stanno spingendo per trovare l’accordo per Giovanni Leoni della Sampdoria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter vuole il talento italiano a tutti i costi e starebbe trattando per trovare la formula giusta, anticipando così l’ampia concorrenza. Un’operazione da più di 5 milioni di euro, che potrebbe sbloccarsi con l’accordo sulla permanenza in prestito del giocatore, come richiesto dal club doriano.

Nella trattativa, inoltre, potrebbero rientrare anche alcune contropartite tecniche. I due nomi che interessano ai blucerchiati potrebbero essere quelli di Filip Stankovic (già in Liguria nella scorsa stagione) e Alessandro Fontanarosa.