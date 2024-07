Agoumé vicino all’addio: spunta una clausola “mai vista” per l’Inter

Lucien Agoumé è uno degli esuberi della rosa dell’Inter più vicini alla cessione. Il francese, infatti, sarebbe pronto a tornare al Siviglia, con l’accordo con il club spagnolo che sarebbe ormai in via di definizione. Con anche l’ipotesi di una formula molto particolare.

Infatti, come riporta Relevo, gli andalusi acquisteranno il 50% del cartellino per 4 milioni di euro, riservandosi l’opzione per il restante 40% del cartellino per altri 4 milioni lasciando il 10% sulla futura rivendita ai nerazzurri. Altrimenti per l’Inter ci sarebbe il 50% sulla rivendita.

Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, l’operazione dovrebbe chiudersi sempre per 4 milioni di euro, ma con una percentuale sulla rivendita del 40% a favore dell’Inter. Per Agoumé contratto fino al 2028. Si attendono novità ufficiali dai due club.