Inzaghi ha scelto il JOLLY di mercato: deve convincere Oaktree

Il mercato dell’Inter non è in una fase particolarmente calda, ma ci sono ancora alcune operazioni potenziali sulle quali la dirigenza sta riflettendo in queste ore. In particolare, i nerazzurri sono focalizzati sull’acquisto di un difensore, con un occhio anche a un nuovo colpo in attacco.

Ed è lì che Simone Inzaghi vorrebbe investire maggiormente, come racconta il Corriere dello Sport. Il tecnico sarebbe ancora covinto di un investimento a basso costo come Ricardo Rodriguez per la difesa, ritenuto la soluzione migliore, anche perché permetterebbe di concentrare gli sforzi su un grande investimento in attacco.

Inzaghi, infatti, vorrebbe il jolly di mercato in quel ruolo, dove ritiene di aver bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse, in grado di dare fantasia e di saltare l’uomo (Gudmundsson è il principale indiziato).