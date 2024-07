Marotta spinge Chiesa all’Inter: “Convinto dal messaggio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini ha fatto il punto sulla situazione di Federico Chiesa, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Per il giornalista, dietro alla volontà del giocatore di andarsene ci sarebbe l’Inter, con Beppe Marotta che si sarebbe già mosso per convincere il giocatore.

Queste le sue parole:

“Dopo anni in cui si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione, ora succede questo. Si è passato molto tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra. Anche Spalletti parlava della sua posizione, poi ha giocato ovunque ed è finito in panchina. Se guardi i numeri di Chiesa non sono numeri per una valutazione così alta. Anche prima dell’infortunio. Chiesa non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno. Ora si è messo in testa di andare via a parametro zero. E questo perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio”.