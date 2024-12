L’Inter PRENOTA il bomber: “Praticamente già bloccato”

A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, la situazione in casa Inter sembra essere già abbastanza definita a livello strategico. Stando alle parole del presidente Beppe Marotta è probabile che i nerazzurri non facciano movimenti in entrata a gennaio, a meno di clamorose occasioni.

Come riportato dal giornalista Paolo Paganini a 90° minuto, l’Inter userebbe la sessione di gennaio per programmare già il mercato estivo. I nerazzurri, infatti, avrebbero praticamente bloccato Santiago Castro del Bologna.

Nell’operazione, infatti, rientrerebbe Giovanni Fabbian, per il quale i nerazzurri non eseciterebbero il diritto di recompra, lasciandolo così definitivamente in maglia rossoblù.