L’Inter prepara la RIVOLUZIONE: cinque NUOVI titolari

Non si può ancora parlare di un ciclo concluso per quanto riguarda l’Inter a sole cinque giornate dall’inizio del campionato. Nonostante l’avvio obiettivamente complicato avuto dai nerazzurri sino a questo momento in Serie A, la fiducia nei confronti del gruppo che lo scorso hanno ha stravinto lo scudetto da parte di Simone Inzaghi e dei dirigenti rimane solidissima.

In vista del futuro, considerato anche l’autofinanziamento sui cui si basa il mercato dell’Inter, non è però da escludere una sorta di rivoluzione soprattutto per ringiovanire una delle rose più ‘anziane’ di tutto il campionato italiano. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter potrebbe addirittura pensare di rimpiazzare ben cinque titolari già a partire dalla prossima estate.

A cominciare dai pali, dove negli ultimi giorni in Inghilterra è tornato di moda il nome di Guglielmo Vicario per l’Inter come erede di Sommer. Nonostante l’arrivo in estate di Josep Martinez prelevato dal Genoa, l’italiano è sempre rimasto nei radar nerazzurri. Un reparto arretrato che verrebbe completato da un solo innesto importante, considerata la giovane età ancora di Bisseck e Bastoni.

In virtù dei contratti in scadenza di de Vrij e Acerbi, l’Inter a fine stagione potrebbe ritrovarsi costretta a ricercare un nuovo difensore centrale. L’obiettivo numero uno rimane Scalvini, attualmente alle prese con il recupero dalla rottura del crociato. In alternativa resta valido il nome di Bijol dell’Udinese, così come quello di Schuurs che però si trova ai box da ormai un anno.

A centrocampo piace tantissimo Vanderson del Monaco, esterno brasiliano classe 2001 che arriverebbe in caso di addio di Denzel Dumfries. Altro giovane talento già accostato all’Inter è Maurits Kjaergaard, centrocampista del 2003 di proprietà del Salisburgo. Un perfetto regista che da anni gioca ad altissimi livelli, su cui precipitarsi in caso di sacrificio di Calhanoglu soprattutto a fronte della scadenza con gli austriaci nel giugno 2026.

Infine, occhi puntati sull’attacco. Qualora l’Inter decidesse di sacrificare uno tra Lautaro Martinez e Thuram, il sostituto potrebbe arrivare a parametro zero. L’obiettivo grosso è chiaramente Jonathan David, attaccante del Lille che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Sul canadese è forte anche la concorrenza della Juventus, non è pertanto escluso che uno dei due club possa anticipare già a gennaio l’investimento accettando di pagare circa 10/15 milioni di euro per il cartellino nelle mani del club francese.