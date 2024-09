Nuova missione per Lautaro: doppie sedute e più turnover

Dopo averci messo la faccia nel post-partita del derby perso contro il Milan, ma soprattutto dopo aver riconosciuto il suo ritardo di condizione, Lautaro Martinez è pronto a passare ai fatti. L’attaccante argentino ha infatti studiato un nuovo piano con Inzaghi per rimettersi subito al pari dei compagni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’attaccante argentino aumenterà le sue ore trascorse ad Appiano Gentile per ridurre quanto prima il gap. Le sue sedute verranno raddoppiate, così come i carichi di lavoro, tutto questo con la speranza di poter trovare la spinta del primo gol stagionale già a partire da sabato pomeriggio contro l’Udinese.

Altro punto chiave, già pianificato da Lautaro con Inzaghi, riguarda il turnover. L’attaccante argentino ha dato maggiore disponibilità a passare un po’ più di tempo in panchina. Il capitano nerazzurro sa bene che l’Inter viene prima di ogni altra cosa e, come fatto a Manchester lo scorso mercoledì, non avrà problemi a sopportare un po’ più di turnover rispetto al passato.