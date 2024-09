Inzaghi STRAVOLGE l’Inter: come cambia il centrocampo senza Barella

A causa dell’infortunio ufficializzato nella giornata di ieri, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella per i prossimi tre match contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Il centrocampista sardo tornerà a disposizione solamente dopo la sosta di inizio mese, dunque per la sfida contro la Roma del 20 ottobre.

Nel frattempo, dunque, il tecnico piacentino dovrà reinventarsi un centrocampo senza il calciatore probabilmente più in forma di questo avvio di stagione. Spazio a Davide Frattesi, sostituto naturale di Barella e in cerca di maggiore spazio. Ma non è tutto, perché Inzaghi starebbe pensando di stravolgere completamente la mediana nerazzurra.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe tenere fuori per scelta tecnica in occasione del match di sabato con l’Udinese Mkhitaryan. L’armeno, come nella scorsa annata, è stato tra i calciatori più utilizzati da Inzaghi anche in questo inizio di stagione. Nel derby la sua prestazione non è stata però all’altezza e la sua attuale condizione fisica suggerisce l’esigenza di un avvicendamento con Zielinski, pronto alla sua prima presenza da titolare in campionato con la maglia dell’Inter.