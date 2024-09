Inzaghi a colloquio con la squadra: svelato il discorso

Nella giornata di ieri, dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla squadra post derby, l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare a preparare gli ultimi tre incontri di questo ciclo. Si ricomincia da sabato pomeriggio, quando i nerazzurri saranno in trasferta contro l’Udinese.

Come di consueto, il tecnico ha dedicato una prima parte dell’allenamento alla seduta video post-partita, per analizzare cosa non è andato domenica sera e quali sono gli errori da correggere per il futuro. E’ andato in scena anche un colloquio tra allenatore e squadra, nel quale i toni sono rimasti sempre distesi.

Inzaghi non ha sentito il bisogno di strigliare i suoi ragazzi nonostante la brutta sconfitta contro il Milan. La sua fiducia nei confronti di un gruppo molto solido è rimasta immutata: l’allenatore si fida della squadra che ha in mano, ma soprattutto dell’esperienza che ha accumulato negli ultimi anni per venire fuori anche dai momenti più complicati.

Quest’oggi verrà effettuata una seduta mattutina, con l’obiettivo di preparare in ogni dettaglio la trasferta di Udine di sabato.