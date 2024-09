Tegola Inter, infortunio UFFICIALE per Barella: rabbia Inzaghi

Brutte notizie per l’Inter che perde ufficialmente per infortunio Nicolò Barella. Il centrocampista, uscito affaticato dal derby di domenica sera, questa mattina ha lasciato Appiano Gentile per sottoporsi ad esami strumentali dopo aver testato le sue condizioni fisiche.

L’esito dei test medici è stato immediatamente trasmesso al club nerazzurro che non ha ricevuto certo buone notizie, come si evince dal comunicato appena diffuso: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Questo significa che Simone Inzaghi dovrà fare certamente a meno di Barella per il prossimo match contro l’Udinese, in programma sabato 28 settembre alle 15.00. Difficilmente il centrocampista riuscirà a tornare in tempo sia per l’impegno di Champions League contro la Stella Rossa che per la gara successiva contro il Torino prima della sosta di ottobre.