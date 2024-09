Guai per Inzaghi, Barella torna tra un mese: quali partite salta

Oltre al danno anche la beffa per l’Inter a due giorni dal derby perso contro il Milan. Oltre alla sconfitta rimediata contro i rossoneri, infatti, Simone Inzaghi questa mattina si è risvegliato con una bruttissima notizia. Il tecnico nerazzurro, costretto a sostituire Barella per un problema muscolare, dovrà infatti rinunciare al centrocampista per diverse partite.

Come annunciato ufficialmente dall’Inter al termine degli esami strumentali cui si è sottoposto Barella questa mattina, si è trattato di un infortunio più grave del previsto. L’ex Cagliari ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra, uno stop che lo terrà fuori per circa due settimane. A fronte della sosta di metà ottobre, dunque, non rivedremo Barella in campo per quasi un mese.

Il centrocampista dell’Inter sarà costretto a saltare i prossimi tre impegni da qui alla sosta dedicata alle Nazionali, rispettivamente contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Barella, che a questo punto difficilmente risponderà ad un’eventuale chiamata di Luciano Spalletti, dovrebbe quindi tornare tra i convocati per Roma-Inter del 20 ottobre.