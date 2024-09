La previsione di Trevisani su Lautaro: “Ecco quanti gol farà”

Si sono finalmente rivisti segnali di vita da parte di Lautaro Martinez in occasione del derby giocato domenica sera contro il Milan. Nonostante l’attaccante argentino non sia ancora al top della condizione fisica, nel derby ha finalmente mostrato dei progressi rispetto a quanto (non) fatto nelle prime giornate di campionato.

Come ammesso dallo stesso capitano dell’Inter, la nuova stagione non è iniziata per lui col piede giusto, anche a causa del pochissimo tempo avuto nel pre-campionato per mettersi al pari dei compagni sotto l’aspetto della condizione fisica. Una forma, però, in costante miglioramento che lascia ben sperare Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni.

A difendere l’argentino, nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, è stato il giornalista Riccardo Trevisani, spesso critico proprio nei confronti di Lautaro: “Sono a fare le pulci a tutti, compreso Lautaro. Fa una partita che ci dice che arriverà a dicembre che avrà fatto 10 gol. Ho rivisto giocatore che non ha trovato la porta, non in fiducia, senza compagni che lo aiutavano. Ma ho visto versione di Lautaro infinitamente migliore rispetto ai disastri delle prime giornate. Prima era un fantasma. Stavolta molto positivo per il futuro, con assist buono e giocate buone. Ho visto malissimo Thuram”.