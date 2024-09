Ansia INFORTUNIO Inter: “Lascia Appiano, esami a breve”

Era un giorno decisivo per capire le condizioni fisiche di Nicolò Barella dopo i problemi accusati durante la sfida tra Inter e Milan. Purtroppo, le risposte non sono state quelle desiderate. Come riporta Sky Sport, il centrocampista non si è allenato questa mattina con il resto dei compagni ad Appiano Gentile.

Barella ha lasciato la Pinetina e adesso svolgerà esami strumentali che chiariranno l’entità e la portata del suo infortunio. Ricordiamo che l’Inter sarà di scena contro l’Udinese in trasferta sabato pomeriggio alle 15: la presenza del vice capitano è ora da considerarsi a rischio.