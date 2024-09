“NESSUNO Come l’INTER”: il retroscena del FENOMENO del Man City

L’Inter è partita male in Serie A con soli 8 punti in 5 giornate, ma ha mostrato una versione estremamente diversa in Champions League. Mercoledì scorso, all’esordio in casa del Manchester City, i nerazzurri hanno infatti giocato una partita di grande applicazione e coraggio.

Una prestazione che non è passata inosservata fra i giocatori di Pep Guardiola, come ha fatto notare ieri Riccardo Trevisani durante Cronache di Spogliatoio. Il giornalista ha raccontato di aver discusso con Josko Gvardiol, pilastro dei Citizens, dopo la partita con i nerazzurri. Il croato classe 2002 ha confessato: “Nessuno in Premier League ci ha mai affrontato come ha fatto l’Inter in Champions League“.

Un aneddoto che ha rinforzato la tesi di Trevisani: “Il Milan in Champions ha perso, l’Inter ne è uscita con papillon, ricchi premi, corona in testa. E avranno detto: ‘Può farci paura il Milan adesso?‘”.