“Questo aspetto è inquietante”: lanciato l’allarme sull’Inter

E’ tempo di analisi e riflessioni post-derby in casa Inter per una sconfitta che rischia di lasciare il segno. A deludere, oltre chiaramente al risultato, è stato infatti l’atteggiamento con cui la squadra di Simone Inzaghi ha affrontato l’impegno. Un primo campanello d’allarme dopo un inizio di stagione di per sé poco brillante, nel quale sono arrivate due sole vittorie su cinque giornate di campionato.

Analizzando quanto messo in campo dall’Inter, su Cronache di Spogliatoio Giuseppe Pastore ha rivolto l’attenzione soprattutto su un aspetto dei nerazzurri: “Il grande tema dell’Inter è una condizione fisica inquietante per essere al 23 settembre, sembrava una partita di fine aprile. Giocatori che non corrono, anche i subentrati. E qui veniamo a eccesso di riconoscenza di Inzaghi per giocatori che 3 mesi fa sono stati decisivi. Come Mkhitaryan, Pavard e Lautaro che nel derby ha giocato la miglior partita di inizio stagione”.