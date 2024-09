“Lavoro speciale per Lautaro”: il NUOVO piano di Inzaghi

Fra i giocatori vistosamente in ritardo di condizione nell’Inter c’è sicuramente Lautaro Martinez. L’argentino è ancora a quota 0 gol in 6 partite giocate, mentre l’anno scorso di questi tempi era già a 6 reti. Ma oltre ai numeri, colpisce in negativo la sua forma fisica e lo stesso giocatore ha ammesso di sentirsi “in ritardo“.

Il Toro ha terminato la Coppa America con l’Argentina il 15 luglio ed è tornato ad Appiano Gentile il 6 agosto, tagliandosi le vacanze di due giorni per mettersi subito a disposizione visto l’infortunio rimediato da Mehdi Taremi in quei giorni. Schierato subito da titolare in casa del Genoa, ha avuto un problema fisico che lo ha costretto a saltare il Lecce, tornando in campo contro l’Atalanta.

Successivamente, nuova convocazione in Nazionale e due partite giocate con l’Argentina, prima delle titolarità con Monza e Milan inframmezzate dalla panchina in Champions League sul campo del Manchester City.

Il riposo in Inghilterra, tuttavia, non ha sortito gli effetti sperati e per questo – secondo La Gazzetta dello Sport – Simone Inzaghi sta pensando a un nuovo piano studiato ad hoc per riportare Lautaro nelle condizioni migliori in tempi molto brevi. Il tecnico ha in mente un “lavoro speciale”, con tanto di sedute personalizzate per l’argentino.

I nerazzurri sono attesi dagli impegni con Udinese, Stella Rossa e Torino prima di una nuova sosta (e di un altro viaggio intercontinentale per il numero 10) e servirà arrivarci con un Lautaro al meglio.