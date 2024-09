Problemi per Barella, atteso il verdetto: cosa filtra verso Udine

Fra le numerose note stonate della serata di domenica c’è anche il problema fisico di Nicolò Barella. Il centrocampista è stato sostituito al 74′ di Inter-Milan per scelta tecnica da Simone Inzaghi, ma a fine partita ha riferito di aver avvertito un fastidio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, è probabile che alla base del problema fisico possa esserci un affaticamento. Oggi il centrocampista dell’Inter si allenerà con i compagni ad Appiano Gentile e, se dovesse continuare ad avere noie, verrà sottoposto ad esami strumentali.

Un’eventualità che in casa nerazzurra tutti vogliono scongiurare, visto l’impegno di sabato prossimo in casa dell’Udinese, quando la squadra di Inzaghi non potrà sbagliare dopo un avvio parecchio deludente in campionato.