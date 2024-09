Ribaltone Decreto Crescita: nuovo super COLPO dell’Inter

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, è concreta la possibilità di un ritorno del Decreto Crescita nel calcio italiano. Questo perché nelle scorse settimane è stato presentato da Forza Italia un emendamento in cui viene richiesta la proroga sino al 2027 del decreto tanto caro in particolare ai top club del campionato di Serie A.

Come sappiamo, infatti, si tratta di uno strumento che comporta non pochi benefici dal punto di vista fiscale. Tale decreto prevede ad esempio la detassazione al 50% sulle imposte da pagare per i lavoratori provenienti dall’estero, che hanno compiuto almeno due anni fuori dall’Italia. La richiesta di proroga ha già superato il test di ammissibilità e tutto lascia pensare ad un ritorno probabile del Decreto Crescita in Italia a stretto giro.

In questo direzione, si incastra perfettamente la notizia circolata negli ultimi tempi in Inghilterra secondo cui l’Inter sarebbe disposta a tornare alla carica la prossima estate su Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham compie perfettamente i requisiti, trovandosi al secondo anno di lavoro in Inghilterra. Nonostante l’ingaggio di Josep Martinez dal Genoa, il club nerazzurro sarebbe ancora sulle tracce dell’ex Empoli come erede di Sommer. Ovviamente bisognerà trattare anche con gli Spurs che considerano l’estremo difensore italiano come uno degli intoccabili di Postecoglou.

Evidentemente Vicario non sarebbe l’unico obiettivo agevolato dal ritorno del Decreto Crescita. Anzi, a beneficiarne sarebbero soprattutto gli obiettivi già fissati dall’Inter a costo zero, i quali – non avendo alcun costo del cartellino – potrebbero richiedere ingaggi più elevati. Tra questi, vanno assolutamente menzionati profili come Jonathan Tah e Jonathan David, entrambi in scadenza il prossimo giugno e sulla lista di Ausilio e Marotta.