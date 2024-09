Il vero PROBLEMA dell’Inter: non era mai successo con Inzaghi

L’Inter di questo inizio di stagione sta evidenziando diversi problemi che raramente si erano manifestati sotto la gestione di Simone Inzaghi. In particolare, stanno facendo soprattutto discutere i numerosi infortuni di natura muscolare accusati dai nerazzurri in questo inizio di stagione, mai così tanti negli ultimi tre anni.

Il motivo, come già ammesso da Inzaghi nella conferenza stampa dello scorso agosto alla vigilia di Genoa-Inter, va individuato nella diversa preparazione effettuata dalla squadra durante il pre-campionato. Sono state infatti apportate delle modifiche rispetto al passato calibrate per preparare la squadra sul lungo periodo, per reggere dinnanzi ad una stagione da 70 partite potenziali.

Senza dare giudizi troppo affrettati, a poco più di un mese dall’inizio di questa nuova annata, gli unici risultati prodotti dalla nuova preparazione sono due: un ritardo di condizione complessivo rispetto alle passate stagioni, ma soprattutto i numerosi fastidi di natura perlopiù muscolare avvertiti dai calciatori nerazzurri. Ma andiamo nel dettaglio analizzando caso per caso.

Iniziamo da Bastoni, uscito acciaccato dopo Inter-Atalanta ma per fortuna regolarmente recuperato senza alcuno stop. Il difensore aveva già avvertito un affaticamento muscolare durante il pre-campionato che gli aveva fatto saltare l’amichevole con il Chelsea. Affaticamento che ha colpito anche Federico Dimarco negli ultimi minuti di Monza-Inter e che lo ha costretto a seguire da casa i compagni nella durissima trasferta di Manchester.

Nel reparto arretrato anche de Vrij è stata vittima degli infortuni. Bloccato dal 9 agosto da un risentimento al bicipite femorale, l’olandese è rientrato in campo solamente il 15 settembre. Come Bastoni, dopo Inter-Atalanta anche Calhanoglu non aveva finito al meglio per un problema all’anca. Dopo due spezzoni giocati in Nazionale, il centrocampista turco ha saltato per precauzione la gara con il Monza.

Continuiamo con altri due centrocampisti, Asllani e Barella. L’albanese ha sofferto un affaticamento negli ultimi giorni di pre-campionato prima dell’inizio della nuova stagione. L’ex Cagliari, invece, ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra nella ripresa del derby e rimarrà ai box per almeno due settimane.

Qualche acciacco muscolare avuto in Nazionale anche da Davide Frattesi, immediatamente smaltito al rientro a Milano. Mentre Zielinski ha dovuto svolgere per due settimane un lavoro personalizzato dopo il risentimento muscolare al retto femorale avuto il 4 agosto.

Dei nuovi acquisti, anche Mehdi Taremi è stato costretto a fermarsi lo scorso 1° agosto per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che gli ha fatto saltare l’ultima parte di preparazione. Quattro giorni prima della piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra che ha avvertito Marko Arnautovic per un altro caso di infortunio muscolare.

Infine, chiudiamo con capitan Lautaro Martinez. Anche l’argentino ha sofferto un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai convocati di Inter-Lecce.

Non rientrano tra questi casi, invece, Acerbi e Buchanan. E’ vero che il difensore ha saltato i primi giorni di preparazione in gruppo, ma solamente a causa dell’intervento cui si era sottoposto lo scorso giugno a causa della pubalgia che lo aveva tormentato nel finale della passata stagione. Di natura traumatica, invece, l’infortunio alla tibia rimediato dal canadese in piena Coppa America con il Canada.