Top club inglese STREGATO da Inzaghi: scenario a sorpresa

All’estero vanno pazzi per Simone Inzaghi e per il gioco che nell’ultimo triennio è riuscito a costruire all’Inter. Un tecnico che con il lavoro ha portato trofei importanti al club nerazzurro, sfiorando nel giugno 2023 la vittoria della Champions League.

Uno dei club che più lo apprezza, peraltro, sembra essere pronto a tornare alla carica nei suoi confronti. Il tecnico nerazzurro era infatti l’osservato speciale del match pareggiato in trasferta contro il City. Una gara giocata a ritmi altissimi dall’Inter contro una delle squadre più forti al mondo, che ha letteralmente stregato l’altro club di Manchester.

Come riportato da Calciomercato.it, pare infatti che la super prestazione di mercoledì sera non sia passata inosservata in casa Manchester United. Già lo scorso marzo erano circolate le prime indiscrezioni dall’Inghilterra circa un interesse dei Red Devils per il tecnico piacentino. Qualora Erik ten Hag dovesse riuscire a portare a termine la stagione, salvando una panchina costantemente in discussione, non è escluso proprio un tentativo nei confronti di Inzaghi per la prossima estate.

Uno scenario che per il momento non preoccupa l’Inter visto che lo scorso luglio Inzaghi ha siglato un prolungamento del contratto sino al giugno 2026.