L’Inter si è convinta: Buchanan in prestito, c’è l’opzione in Serie A

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna diversi tifosi dell’Inter sui social hanno criticato anche la prestazione di Tajon Buchanan che è entrato in campo nel finale di partita quando doveva dare una mano alla squadra ad attaccare per trovare il gol del vantaggio.

Il canadese ha dimostrato di non essere ancora al livello dei titolari né sulla corsia di destra né su quella di sinistra. Come sottolinea oggi Tuttosport, nel suo futuro potrebbe esserci un prestito per questa seconda metà di stagione.

L’Inter si sta infatti convincendo che, dopo il grave infortunio subito nei mesi scorsi, l’esterno classe 1999 abbia bisogno di giocare con maggiore continuità mentre nella squadra di Simone Inzaghi è spesso chiuso da una forte e nutrita concorrenza.

Ecco quindi che per Buchanan si fa largo l’ipotesi prestito con la dirigenza nerazzurro e gli agenti del giocatore a lavoro per trovare una soluzione comoda per entrambe le parti. Alla finestra c’è sempre la Roma che osserva interessata vista la stima che Claudio Ranieri ha per il numero 17 interista.