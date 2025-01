Inter femminile: amaro in bocca per la Coppa Italia con il Sassuolo

Ieri sera si è giocata l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile e per l’Inter Women è arrivato in casa un mezzo passo falso contro il Sassuolo. Amaro in bocca per le ragazze nerazzurre che avrebbero voluto provare a vincere per mettere in discesa la sfida di ritorno.

All’Arena Civica Gianni Brera ieri la formazione femminile dell’Inter si è dovuta accontentare di un 1-1 contro il Sassuolo. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per le nerazzurre, la rete del vantaggio arriva solo al 77′ con la rete di Elisa Polli che fa gioire il pubblico di casa.

Una situazione di vantaggio che però resiste solo sei minuti visto che all’83’ le neroverdi pareggiano grazie a Lana Clelland. Le ragazze dell’Inter allenate da Gianpiero Piovani hanno attaccato negli ultimi minuti per cercare di rimettere la testa avanti ma senza trovare il guizzo decisivo.

Per la qualificazione in semifinale di Coppa Italia femminile è dunque tutto quanto rimandato alla gara di ritorno che si disputerà martedì 28 gennaio alle ore 18 sul campo del Sassuolo. Chi avrà la meglio in quella partita affronterà poi in semifinale la vincente di Napoli-Roma.