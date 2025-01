L’Inter prova il colpaccio con la maxi-offerta per il miglior portiere della Serie A

Il tema portiere in casa Inter fa riflettere molto sia i tifosi che la dirigenza perché la scorsa estate è stato fatto un grosso investimento da circa 15 milioni di euro per Josep Martinez che però fino ad oggi è sceso in campo soltanto per la Coppa Italia nella partita degli ottavi contro l’Udinese.

Lo spagnolo sembra infatti non convincere del tutto Simone Inzaghi che in Serie A non lo ha fatto giocare neanche un minuto. Davanti a lui c’è Yann Sommer ma lo svizzero non è certamente un profilo futuribile visto che ha già 36 anni e nel 2025 ne compirà 37.

Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter ha messo nel mirino per la prossima estate uno dei migliori portieri del campionato italiano, vale a dire Marco Carnesecchi. In questa stagione molti addetti ai lavori lo hanno indicato come il miglior estremo difensore di tutta la Serie A assieme a David De Gea.

Proprio per queste sue ottime prestazioni non sarà semplice prelevarlo dall’Atalanta, il club bergamasco potrebbe privarsene soltanto di fronte ad offerte da capogiro. Si parla di almeno 40 milioni di euro che l’Inter dovrebbe mettere sul piatto per convincere la Dea a cedere il talentuoso portiere classe 2000.