“A giugno rischiano tutti il taglio”: ALLARME per un reparto dell’Inter

In queste primissime settimane del 2025 in casa Inter si sta vivendo un clima leggermente polemico con diverse critiche mosse dagli opinionisti e anche dai tifosi, per via soprattutto della Supercoppa Italiana persa contro il Milan ma anche per il pareggio che ha deluso molti arrivato mercoledì sera con il Bologna nella prima partita del nuovo anno giocata a San Siro.

Il problema principale dell’Inter a detta di molti è lo scarso rendimento che offrono i giocatori che di solito non sono titolari. A differenza delle prime scelte nerazzurre, le riserve non riescono a garantire gli standard di qualità che invece ha abituato a vedere l’undici tipo di Simone Inzaghi negli ultimi anni.

Emblematico è il caso degli attaccanti, sottolinea oggi Tuttosport, dove alle spalle di due tome come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ci sono tre giocatori che non hanno convinto per nulla e che rischiano tutti quanti di essere tagliati nel corso della prossima estate. L’Inter l’anno prossimo può infatti puntare su dei nuovi attaccanti giovani da mettere alle spalle del numero 9 e del 10.

Dopo che nel 2022/23 Inzaghi ha potuto contare su Edin Dzeko, non c’è mai stato un terzo attaccante al pari dei titolari e quest’anno stanno deludendo tantissimo Mehdi Taremi e Marko Arnautovic (ancora a zero gol in Serie A) oltre a Joaquin Correa che ha fatto intravedere qualcosa a novembre prima di un problema fisico che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime gare.