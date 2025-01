Inter, Calhanoglu porta OTTIME notizie: salti di gioia per Inzaghi

Il recente pareggio per 2-2 in casa contro il Bologna ha lasciato un po’ di amaro in bocca all’Inter e soprattutto ai suoi tifosi che speravano di poter vedere una vittoria a San Siro, in quella che è stata la prima partita casalinga del 2025. Una delle ragioni per cui sono mancati i tre punti, a detta di molti, è stata l’assenza dei big della rosa con le riserve che non sono state all’altezza.

Uno dei reparti più criticati è stato il centrocampo, orfano di due elementi cardine come Mkhitaryan e Calhanoglu. Quest’ultimo però, secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, è più vicino al rientro di quanto si ipotizzasse in principio.

Al momento del suo infortunio della scorsa settimana si pensava che il regista turco potesse rientrare per il derby contro il Milan di inizio febbraio. Tuttavia, secondo la rosea, i miglioramenti fatti da Calhanoglu sono evidenti e diventa così possibile anche una convocazione già per la gara di domenica 26 a Lecce.