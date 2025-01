Ancora un passo indietro di Acerbi: Inter a caccia di difensori

Mercoledì sera nella partita contro il Bologna a San Siro, Francesco Acerbi era tornato in panchina dopo quasi due mesi. Nella giornata di ieri però il difensore centrale che compirà 37 anni il prossimo 10 febbraio, ha svolto nuovamente del lavoro differenziato.

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive di un nuovo stop per l’ex difensore della Lazio e del Sassuolo. Si tratta di un problema fisico di lieve entità che potrebbe non costargli una mancata convocazione per la sfida contro l’Empoli di domenica.

Per l’Inter questi continui problemi fisici di Acerbi stanno però iniziando a diventare un problema e la società può sempre “cancellargli il contratto”. La rosea inoltre riporta la ricerca sul mercato di rinforzi difensivi da parte del club nerazzurro. L’idea è quella di un colpo last-minute che possa alternarsi con De Vrij al centro della retroguardia, sarà fatto un punto mercato dopo la gara con l’Empoli.